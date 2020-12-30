 

Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей

30.12.2020, 5:34, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе «государственно-частного партнерства». Это предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, которые попали в вытрезвители. Документ наделяет Правительство России, а именно Минздрав, Минтруд и МВД, правом определять общие правила организации деятельности таких учреждений.

Сотрудники полиции теперь смогут сами принимать решение об отправке человека, утратившего «способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», в медучреждение, «поскольку состояние лиц зачастую не позволяет им дать добровольное согласие на медицинское вмешательство».

Инициаторы закона отмечали, что из-за алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тысяч россиян: «Оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств».

Один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн уверял, что для всех регионов будут установлены единые расценки на услуги вытрезвителей. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

В РФ до 2012 года насчитывалось 550 вытрезвителей, через них ежегодно проходило более 2,5 млн человек. Систему вытрезвителей ликвидировали в январе 2012 года по инициативе Минздравсоцразвития. По данным МВД, число совершенных в состоянии опьянения людьми преступлений с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%.

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Источник: Новая газета



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