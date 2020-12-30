В 2020 году возле Земли пролетали астероиды размером с холодильник, автобус и небоскреб

30.12.2020, 5:24, Новости дня

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В уходящем году СМИ то и дело сообщали о приближающихся к Земле потенциально опасных астероидах. На самом деле, таких небесных тел было 105, утверждают ученые. Некоторые из них были размером с холодильник или автобус, отдельные – как небоскреб.

Астрономы утверждают, что в перечень потенциально опасных не вошли те небесные тела, которые пролетали слишком далеко от нашей планеты либо были малого размера. Малая масса не позволила бы привести к катастрофе в случае столкновения.

Беспокоит их другое. 60% опасных астероидов были обнаружены уже тогда, когда при всем желании невозможно было бы предотвратить катастрофу. Из них каждый пятый заметили всего за сутки до пролета мимо Земли, а 24% – за неделю. Один из астероидов пролетел всего в 370 км от поверхности нашей планеты. Правда, его размеры были невелики.