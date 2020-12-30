 

Археологи рассказали о самом древнем точильном камне

30.12.2020, 5:24, Новости дня
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Древний точильный камень археологи обнаружили еще в шестидесятых годах прошлого столетия во время раскопок к пещере Табун на территории Израиля. Но только недавно удалось установить его реальный возраст.

Камень круглый, а это значит, что его могли устанавливать на какой-то примитивный точильный станок. Сенсацией стало то, что изготовлен он был еще 350 лет назад!

Речь идет об эпохе палеолита, начавшейся для человечества примерно 500 тысяч лет назад и закончившегося 40 тыс. лет назад. Ранее историки полагали, что первые орудия труда человек изготовил где-то 200 тыс. лет назад. А тут – такое открытие! Причем, точильный камень выглядит не таким примитивным, как приспособленная полка или каменный скребок.



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