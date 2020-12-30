Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений

30.12.2020, 5:14, Новости дня

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Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93, сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, CNN уточняет, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность «сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны». Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на «укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений», отметил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать «более значительный акцент на контроле над вооружениями», передает ТАСС.

Согласно изложенной CNN информации, Байден «намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более 1 трлн долларов», понять, «оправдывает ли разработка новых вооружений расходы». Телеканал отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого «администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти». W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках.

Кроме того, CNN передает, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телеканала, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями».

24 декабря схожие сведения распространила газета Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден скорее всего пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, Вашингтон не может позволить себе тратить сейчас такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства.

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.

В марте в МИД РФ констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.