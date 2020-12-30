 

Пентагон не стал отвечать на запросы команды Байдена

30.12.2020, 5:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 18 декабря Пентагон не проводил встреч с переходной командой избранного президента США Джо Байдена, сообщил Джейк Салливан, который, вероятно, станет помощником президента по нацбезопасности.

Салливан пожаловался на то, что «десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными». Люди Байдена «не получают информацию о важнейших вопросах, связанных с военными операциями». Причиной такой ситуации Салливан назвал «создаваемые Пентагоном препятствия». Он отметил, что после инаугурации новой администрации придется тратить время на то, чтобы «внимательно изучить позицию» США и «угрозы», с которыми страна сталкивается, передает ТАСС со ссылкой на National Public Radio.

Напомним, CNN сообщает, что Пентагон планирует в течение недели провести три встречи с представителями переходной команды Байдена. Тот заявлял, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. Такая же ситуация, как утверждает Байден, сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома. И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер отверг обвинения со стороны Байдена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Премьер Польши: С Россией диалог бесполезен

03.11 / Судья КСУ Слиденко заявил, что в случае, если Рада поддержит законопроект Зеленского, Украину ждет “распад и война”

01.07 / Китай потребовал от американских СМИ раскрыть данные о сотрудниках и финансах

05.09 / Порошенко о российских санкциях: Это награда за защиту Украины

30.08 / Специалисты подсчитали хромосомы баобаба

18.08 / На удаленную работу из-за коронавируса перешли более половины компаний в России

28.08 / Рубль вырос к доллару и евро

25.08 / Тихановская нашла себе замену на возможных новых выборах президента Белоруссии

02.08 / Медведчук с женой пересекли границу оккупированного Крыма – СМИ

24.11 / Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственную марку джина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска