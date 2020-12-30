Пентагон не стал отвечать на запросы команды Байдена

30.12.2020, 5:14, Новости дня

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С 18 декабря Пентагон не проводил встреч с переходной командой избранного президента США Джо Байдена, сообщил Джейк Салливан, который, вероятно, станет помощником президента по нацбезопасности.

Салливан пожаловался на то, что «десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными». Люди Байдена «не получают информацию о важнейших вопросах, связанных с военными операциями». Причиной такой ситуации Салливан назвал «создаваемые Пентагоном препятствия». Он отметил, что после инаугурации новой администрации придется тратить время на то, чтобы «внимательно изучить позицию» США и «угрозы», с которыми страна сталкивается, передает ТАСС со ссылкой на National Public Radio.

Напомним, CNN сообщает, что Пентагон планирует в течение недели провести три встречи с представителями переходной команды Байдена. Тот заявлял, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. Такая же ситуация, как утверждает Байден, сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома. И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер отверг обвинения со стороны Байдена.