 

Путин ограничил продажу веселящего газа

30.12.2020, 5:14, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает ограничения на продажу закиси азота (веселящего газа, N2O).

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступит в силу с 1 января. Производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка соответствующей продукции разрешаются только в медицинских, промышленных или технических целях. Запрещается потребление и пропаганда веселящего газа в немедицинских целях, в частности, для «изменения состояния организма», передает РИА «Новости».

В январе 2019 года Роспотребнадзор и Роскомнадзор направили в судебные органы заявления об ограничении противоправного распространения в Сети «веселящего газа» для развлечения. Позднее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова также предложила ограничить продажу закиси азота.



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