Ученые рассказали, в каком случае лечение гипертонии может навредить

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30.12.2020, 5:10, Разное
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Ученые включили в исследование данные почти 23 тысяч пациентов Кливлендской клиники, которые проходили лечение в 2017 году. Ни у кого из них не было кардиологических диагнозов, которые требовали строгого контроля артериального давления.

Выше 140 миллиметром ртутного столба (мм рт.ст.) артериальное давление повышалось почти у 18 тысяч участников исследования. Часть из них в ответ на это повышение получила лечение препаратами против гипертонии, остальные их не получали.

У пациентов, которые получили лечение по поводу гипертонии, которая их не беспокоила, были существенно выше риски развития повреждений почек и сердечной мышцы по сравнению с показателями тех, кто такое лечение не проходил.

«Существует искушение “исправить” давление госпитализированному пациенту (просто потому что можешь). Эта практика очень распространена во всех больницах. Доказательств, что такое лечение связано с каким-либо улучшением, никогда не было. Исследование показывает, что оно может быть связано с долгосрочным вредом», – прокомментировал ситуацию для MedPage Today Джон Бисогнано (John Bisognano) из Медицинского центра Рочестерского университета, который не был задействован в исследовании.

Бисогнано добавил, что такие медикаментозные вмешательства приводят к увеличению количества лекарств, которые принимают пациенты после выписки.

Оказалось, что в большинстве случаев повышения артериального давления при следующем измерении оно было ниже как минимум на 20 мм рт.ст. Ученые указывают, что повторный замер давления через четыре часа мог заменить лечение, поскольку у каждого третьего пациента эти повышения кратковременны. При выписки среднее верхнее давление было ниже у большинства пациентов 140 в двух группах пациентов – которые получили лечение против гипертонии и которые не получили.



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