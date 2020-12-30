Мнение: Новогоднее программирование – 1

30.12.2020, 4:52, Разное

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Прежде чем разбирать программирование, мы должны проделать кое-что.

И проделаем мы это вместе.

Каждый участник тестирования должен выяснить соотношение своего индивидуального круга ресурсов и общего.

Это будет полезно не только участникам тестирования, а всем, кто хочет разобраться в круге ресурсов, потом объясню, для чего.

Круг 12 ресурсов подобен зодиакальному кругу и мы должны считать, что золотым образцом (золотым руном) с точки зрения календаря является круг ресурсов людей, родившихся под знаком Овен (21 марта – 20 апреля).

Вот у Овнов индивидуальный круг ресурсов будет накладываться на общий круг ресурсов так, что их первый ресурс соответствует первому ресурсу общего круга.

У всех остальных свой круг накладывается на общий со смещением.

Очень важно смещать круг только против часовой стрелки, как и чередуются ресурсы.

Например, если вы – Телец, ваш первый ресурс будет начинаться со второго ресурса общего круга.

Если вы – Близнецы, то ваш первый ресурс будет начинаться с третьего ресурса общего круга.

И так далее.

Каждому ресурсу соответствует какой-то знак Зодиака, вы должны найти свой знака Зодиака и понять, какой ресурс общего круга будет у вас первый.

Давайте попробуем это сделать, чтобы я проверила, все ли поняли.

Кто быстро рисуют, можете схемки нарисовать и выложить. Я проверю.

Соотношение должно получиться таким: 1 ресурс вашего круга соотносится с 5-ым ресурсом общего круга, например, (для Львов). И значит:

Ваш Имидж – связан с Искусством, ваша Экономика связана со Здоровьем и так далее.

Кто понял?