Мнение: Новогоднее программирование – 1
30.12.2020, 4:52,
Разное
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Прежде чем разбирать программирование, мы должны проделать кое-что.
И проделаем мы это вместе.
Каждый участник тестирования должен выяснить соотношение своего индивидуального круга ресурсов и общего.
Это будет полезно не только участникам тестирования, а всем, кто хочет разобраться в круге ресурсов, потом объясню, для чего.
Круг 12 ресурсов подобен зодиакальному кругу и мы должны считать, что золотым образцом (золотым руном) с точки зрения календаря является круг ресурсов людей, родившихся под знаком Овен (21 марта – 20 апреля).
Вот у Овнов индивидуальный круг ресурсов будет накладываться на общий круг ресурсов так, что их первый ресурс соответствует первому ресурсу общего круга.
У всех остальных свой круг накладывается на общий со смещением.
Очень важно смещать круг только против часовой стрелки, как и чередуются ресурсы.
Например, если вы – Телец, ваш первый ресурс будет начинаться со второго ресурса общего круга.
Если вы – Близнецы, то ваш первый ресурс будет начинаться с третьего ресурса общего круга.
И так далее.
Каждому ресурсу соответствует какой-то знак Зодиака, вы должны найти свой знака Зодиака и понять, какой ресурс общего круга будет у вас первый.
Давайте попробуем это сделать, чтобы я проверила, все ли поняли.
Кто быстро рисуют, можете схемки нарисовать и выложить. Я проверю.
Соотношение должно получиться таким: 1 ресурс вашего круга соотносится с 5-ым ресурсом общего круга, например, (для Львов). И значит:
Ваш Имидж – связан с Искусством, ваша Экономика связана со Здоровьем и так далее.
Кто понял?
Источник: Эволюция
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