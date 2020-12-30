Мнение: Апартеид

30.12.2020, 4:40, Разное

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Собянин сообщил, что "…после вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины…"

Это и есть система апартеида. Сегрегация граждан по признаку лояльности. Лояльный гражданин – это тот, кто дал ввести себе в организм неизвестное по степени опасности для здоровья вещество. Тот, кто добровольно выполнил распоряжение власти. И неважно, что то за распоряжение – укол в плечо или явиться с собственной веревкой, мылом и табуретом. Важно, что гражданин абсолютно лоялен. А потому подлежит поощрению. Нелояльные граждане будут находиться в более низком социальном статусе. Пока. Потом с ними придумают, что делать.

Это и есть фашизм. Есть арийцы и есть все остальные. Унтерменши. Наши фашисты уже приступили к сортировке населения. Пока эта сортировка носит мягкий характер, потому что желающих прививаться неизвестным веществом не так уж и много. Очереди не стоят, а в Москве число прививающихся не превышает пока 4-5 тысяч человек в день. Такими темпами вакцинироваться можно еще лет 10. Поэтому начинаются меры по подстегиванию сомневающихся.