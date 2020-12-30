 

Немецкие ученые назвали микробов главной угрозой для космонавтов

30.12.2020, 4:32, Новости дня
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Как утверждают представители немецкой науки, в условиях космоса самую большую угрозу для человека несут некоторые виды микробов, которые там приобретают особую устойчивость перед воздействием антибиотиков.

Особенно это касается микроорганизмов класса энтерококков и стафилококков, уточняют специалисты. Кстати, похожее явление наблюдается и в Антарктиде, что доказывают результаты исследований, проведенных на международной станции.

Оказывается, микробы, сумевшие выжить в экстремальных условиях, также приобретают иммунитет к воздействию на них лекарств. Даже у них вырабатываются защитные механизмы, говорят ученые. Проблема в том, что человеческий организм может оказаться бессильным перед «закаленной» инфекцией.



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