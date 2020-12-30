 

В Китае возникла проблема с биопластиком

30.12.2020, 4:32, Новости дня
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Как известно, в начале уходящего уже 2020 года Китай запретил использовать на своей территории одноразовую посуду из обычного пластика, срок естественного разложение которого в природе составляет много столетий. В результате в Поднебесной, как грибы, выросли заводы по производству биопластика.

Однако радоваться рано, говорят эксперты. Биопластик, конечно же, разлагается в естественных условиях. Но на мусорных свалках он скапливается с невероятной скоростью.

Иначе говоря, желаемого результата власти Китая так и не достигли. А причина банальна: просто вместе с производственными не открывались и перерабатывающие предприятия. Теперь специалисты напоминают, что и обычный пластик можно было перерабатывать…



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