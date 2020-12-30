Мнение: Правильный “Ельцин-Центр”

30.12.2020, 4:26, Разное

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Ельцин-Центр здорового человека.

Художественную акцию устроили в Москве активисты проекта «Культурный фронт». По случаю 29-й годовщины прекращения существования СССР они установили возле здания правительства РФ макет пивного ларька, назвав его «народным Ельцин Центром».

Как сообщил NEWS.ru координатор «Культурного фронта» Дмитрий Кузнецов, участники акции представили «самый правильный народный Ельцин Центр в самом подходящем месте».

«Московский филиал Ельцин Центра должен был открыться уже в этом году, выделены солидные суммы из бюджета. Видимо, поклонники 1990-х годов слишком тщательно подошли к проекту или, как это нередко бывает, увлеклись распилом этих средств, в общем — не успели. Мы, со своей стороны, помогаем нашим либеральным коллегам и экономим бюджетные средства. Мы создали этот объект культурного наследия за собственный счёт. Народный Ельцин Центр должен стать напоминанием, что никакие самые идеалистические мотивы не могут быть оправданием распада государства и бедствий народа», — сказал Кузнецов.

По его словам, московский филиал Ельцин Центра должен был открыться на площадке исторической усадьбы Бобринских. Проект сопровождается дискуссией по поводу дорогостоящего ремонта и уместности данного учреждения. Ремонт памятника так и не завершился, его стоимость выросла, а сам Ельцин Центр получил субсидию со стороны федеральных властей в размере 300 млн рублей на 2021 год.

Как писал NEWS.ru, всего на реставрацию дореволюционной усадьбы Бобринских в Москве, в которой расположится филиал Ельцин Центра, налогоплательщики отдадут около 2 млрд рублей. На фоне не менее масштабных проектов такая сумма кажется довольно высокой, хотя занимающаяся проектом компания уверяет, что работает честно. Заказчиком выступает Управление делами президента РФ.

https://news.ru/society/u-doma-pravitelstva-proshla-art-akciya-protiv-elcin-centra-v-moskve/ – цинк

Тем не менее, государство продолжает вваливать огромные суммы в пропаганду одного из организаторов распада государства. Любви народной это конечно не прибавляет, но то такое. Деньги выделены, надо осваивать…