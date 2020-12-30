Мнение: Вколи себе вакцину, потом еще одну

30.12.2020, 4:24, Разное

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А ковидобесие тем временем успешно переползает в 2021 год, явно не замечая, что “проклятый 2020-й” вот-вот закончится. “Московское правительство объявило, что школьные каникулы будут продлены до 17 января”. Всеобщее безумие продолжается, единственное – в новом году, очевидно, оно будет крутиться в основном вокруг чудодейственных вакцин: население не мытьём, так катаньем станут загонять на вакцинацию.

Достаточно очевидно, что все пойдет по уже опробованному сценарию: сначала будут пытаться “методом убеждения”, будут взывать к сознательности и приманивать всякими плюшками (как оно было с призывами “держите, пожалуйста, социальную дистанцию” и “носите, пожалуйста, маски”). А потом, убедившись, что призывы не работают, плюнут и начнут тупо принуждать – вплоть до превращения “отказников от прививки” в социальных изгоев. Сейчас пока стадия “пряника”: вон, сегодня объявили, что студентам и старшеклассникам разблокируют соцкарты, как только они дадут вколоть себе вакцину… правда, не после первой, а после второго укола, да и то – спустя 14 дней после второго укола.

А дальше, понятно, будет наоборот. Не “укололся” – тебе не то что проездной, а все карточки заблокируют и с работы уволят (методика уже давно отработана на так называемых “экстремистах”). И заграница поможет: не укололся – забудь о любых загранпоездках. Тут-то вакцинация сразу пойдет стахановскими темпами.

Вопрос, по всей видимости, только один: будут ли признавать этот наш “Спутник” в качестве пропуска в Свободный Мир? Или его постигнет судьба арбидола, и жаждущим приобщиться к общечеловеческим ценностям придется себе, уже поверх “Спутника”, вкалывать заодно какой-нибудь Пфайзер за 100-150 евро (заодно и имущественный ценз “на выезд”, тоже очень удобно!). Куда ни погляди, везде одно удобство.

Но пока у нас стадия “убеждения”, а это значит, что ковидные страсти в СМИ будут еще взвинчивать – ведь народ, подлец, ко всему привыкает, градус надо постоянно повышать. Подвал с обмороженными ковидными трупами уже вроде находили, что там дальше? Наверно, нужен целый пароход. Ждем-с.

Новый год будет, без сомнения, еще более веселым. Хотя и “не очко обычно губит”…