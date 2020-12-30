В Латвии ввели комендантский час в новогодние праздники

30.12.2020, 4:22, Новости дня

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Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час в новогодние праздники в связи с распространением коронавируса, сообщила Государственная канцелярия республики.

Жители Латвии должны будут находиться дома с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января в промежутке между 22.00 и 5.00, передает агентство LETA.

В Госканцелярии сообщили, что планов по ограничению поездок в дневное время пока нет. Точки продаж будут открыты с 6.00 до 21.00. В заведениях общепита еда и напитки будут доступны только на вынос.

Ужесточают ограничения по COVID-19 и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству. Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция.