 

В Латвии ввели комендантский час в новогодние праздники

30.12.2020, 4:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час в новогодние праздники в связи с распространением коронавируса, сообщила Государственная канцелярия республики.

Жители Латвии должны будут находиться дома с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января в промежутке между 22.00 и 5.00, передает агентство LETA.

В Госканцелярии сообщили, что планов по ограничению поездок в дневное время пока нет. Точки продаж будут открыты с 6.00 до 21.00. В заведениях общепита еда и напитки будут доступны только на вынос.

Ужесточают ограничения по COVID-19 и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству. Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Президент получил подарки, положенные за голосование

03.07 / Крым приостановил прием детских групп из других регионов

18.09 / МИД рассказал о наступательных целях американских противоракетных установок в Европе

25.09 / Facebook удалила три группы «российских» аккаунтов

28.10 / Вопрос дня: Зачем нужен всеобщий масочный режим?

22.08 / МИД счел «юридически ничтожным» решение США восстановить санкции СБ ООН против Ирана

23.09 / Милиция применила водометы против протестующих в Минске

22.07 / Генерал заявил о работе системы ПВО Москвы по принципам 1941 года

04.07 / Россияне и украинцы завидуют белорусам – Лукашенко

20.07 / Общество: Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харрасерами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска