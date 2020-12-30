Голикова призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации

30.12.2020, 4:22, Новости дня

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

Она заявила, что «надо себя пожалеть» и «вокруг аппликации все-таки чуть потерпеть», причем «даже не потому что это вредно или полезно», просто «организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему». По ее словам, человек должен помочь своему организму, а не «загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», передает РИА «Новости».

Напомним, она заявляла, что отказаться от употребления алкоголя следует в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что можно выпить бокал шампанского.