Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска

30.12.2020, 4:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщило гостелевидение САР.

Обстрелу подвергся пригород Дамаска Забадани. SANA сообщает, что как минимум один человек погиб, его личность не раскрывается. Трое военных получили ранения. В результате атаки был также нанесен материальный ущерб. Военный источник сообщил, что обстрел велся из района Галилеи в 1.30 (2.30 мск). Сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 25 декабря Израиль нанес удар в районе города Масьяф в провинции Хама.