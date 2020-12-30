Мнение: Новогоднее программирование – 2

30.12.2020, 4:00, Разное

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После того, как мы разобрались, как установить связь своих ресурсов с золотым руном, нам нужно примерно понять, каким образом вообще происходит программирование.

Вот на этом вот папирусе, который мы рассматривали, изображены две богини:

Слева они изображены и там же написаны их имена, Шаи и Рененет, Судьба и Удача. У двух этих богинь есть еще общее имя, иногда их изображают как одно существо. И они то одно существо, то сестры-близнецы, то две конфликтующие силы.

Это то, что называется Фатумом и Фортуной, и эти понятия часто считаются синонимами, а иногда антонимами.

Очень странная вещь происходит с этими понятиями. Как синоним может быть антонимом?

Для фатума основное значение имеет детерминизм, предопределенность, связь следствий и причин, истоки любого будущего в настоящем и даже прошлом, зависимость любых событий от исходных данных.

“Конституция – это судьба”. Вот здесь судьба в значении фатум.

Человек рождается в определенное время, в определенной среде, с определенным набором генов и все, что с ним будет происходить, очень сильно зависит от этого. Это и есть фатум. Яблоко от яблони недалеко падает, из него вырастет плюс-минус точно такая же яблоня, не пальма и не баобаб. Или вообще ничего не вырастет, если условия не благоприятны, и это тоже фатум.

Большинство людей никогда не выходят за границы фатума, причем идут по самому нижнему краю, не используют даже половины потенциала, данного им судьбой.

Другие люди (смелые и скромные) берут от судьбы по максимуму, разворачивают неподъемный и тяжелый Фатум в свою сторону.

А отдельные люди имеют дело с Фортуной, которая способна настолько обойти любой Фатум, что эту пару можно представить не как двух равных сестер, а как мужа и жену, причем муж, Фатум, в этой паре – подкаблучник. Обычно Фортуне нет дела до смертных и ее интересует другое, но уж если ей кто-то понравился, она говорит мужу: “Не тронь его (ее), он мой (она моя)”. И муж уступает, поглядывая на этого смертного чуть ревниво. Как Маленькая Разбойница сказала своей мамаше про Герду “она моя”. Можно и так представить эту пару: мать и дочь, и мать в этой дочери не чает души, отдаст ей любого.

Вот это всегда интересовало людей: как бы так понравиться Фортуне, чтобы им вдруг повезло наперекор мрачноватому фатуму. Фатум Тесея обрекал его на гибель в лабиринте Минотавра, но появилась Ариадна с своей нитью и это была его Фортуна.

Те, кто были на тесте 22 видели, что заданиями стали главы из 12 книг манускрипта Клавдия Элиана, который в своем Древнем Риме работал жрецом в храме Фортуны, потому что такие работы раньше бывали. Для первого ресурса я взяла главы из первой книги, для второго ресурса из второй, для третьего из третьей и так далее. Главы были приведены полностью, по три к каждому ресурсу, и все присутствующие на тесте выбирали по одной главе, думая не про события года, а про результат теста, про древнеримский манускрипт и еще более древний египетский папирус. Их сознание было там, и бессознательное оказалось пластично и свободно от штурманства.

Вот это позволило нам создать живое поле, где можно было заниматься программированием.

Обычно люди пытаются программировать свой год иначе, когда совсем ничего в этом не понимают. Они садятся и посредством напряжения своей головы пытаются продиктовать Фатуму и Фортуне, каким должен быть их год. Приказать или как-то обязать. Они берут бумажку, карандаш и выписывают свои желания, думая, что их желания каким-то образом влияют на будущее, что будущее послушно ждет их распоряжений. Потом иногда они рассказывают, что все их желания исполнились, но это те люди, которым важно доказать, какие они могущественные счастливчики. А другие и не занимаются программированием, а если и пытаются, то потом униженно молчат, поскольку ничего как всегда не исполнилось или исполнилась такая ерунда, которая и так очевидно должна была исполниться, потому что деньги на это были уже отложены и те, от кого все зависит, им уже пообещали.

Посредством мыслей и тем более наглых приказов нельзя ничего навязать ни Фатуму, ни тем более Фортуне. Никогда так не поступайте. Даже человек рассердится на вас и сделает все наоборот, если вы ему так надменно будете приказывать. А здесь Фортуна! Представляете, кто это и где? Если вас до сих пор никак не наказали за это, значит считают умственно отсталым и жалеют.

Ныть и умолять тоже не нужно, хотя это лучше, чем приказывать. Но тоже вызывает досаду. Представьте себе Попрошайку со слезящимися глазами, и поймете, как это противно.

Уверенно произносить “да будет так” – боже вас упаси. Хотя умственно отсталым опять-таки ничего за это не будет. Но вдруг вас сочтут умней?

Робко надеяться можно, но почти бесполезно.

С Фортуной лучше всего сыграть в игру, по ее законам. Вот это она обычно приветствует. И мы с вами с ней в такую игру сыграли. Точнее вы сыграли на моем игральном столе, а я предложила игральную колоду из 36 карт.

Из этой моей игральной колоды вы выбрали 12 карт и теперь эти карты вам нужно правильно разложить.

Для этого вы должны взять свой ответ, тот ответ, который вы выбрали к ресурсу, и соотнести с индивидуальным ресурсом, с тем, о чем мы говорили вот здесь.

У вас получится двенадцать коротких анекдотов, по одному для каждого ресурса.

И чтобы игра получилась честной, вы должны это все сами попробовать растолковать: что это значит для каждого вашего ресурса. На что вам нужно обратить внимание, что для вас является самым принципиальным в новом году.

Давайте попробуем, и я расскажу дальше. Объясню, как разложить карты правильно, как их растолковать и что с этими толкованиями дальше делать, сейчас и в следующем году.

Там же и для других читателей все варианты заданий приведу.