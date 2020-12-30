Мнение: Голод

30.12.2020, 3:48, Разное

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События, которые сейчас происходят в Нигерии, а именно – организация массового голода под вывеской защиты от распространения коронавируса, для чего власти запретили поставлять продовольствие в магазины, возвращают нас к предупреждению, которое высказал руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на специальной сессии Генассамблеи организации. Он сообщил, что в 21 году произойдет глобальная гуманитарная катастрофа, вызванная голодом, причиной которому станет пандемия коронавируса.

Как именно коронавирус может разрушить продовольственные поставки и запасы, Бизли не уточнил. И теперь становится ясно – как. Управляемым и проектным голодом. Власти будут сами создавать ситуацию голода на своих территориях, загоняя население в социальную катастрофу. Естественно, речь не о том, чтобы убить как можно больше народа – это слишком тривиально и бессмысленно. Но голодным людям можно предложить гарантированный паек в обмен на абсолютную покорность и лояльность.

К информационному террору теперь будет добавлен и террор угрозой голодной смерти. Лояльный гражданин получит свои заветные талоны и сможет отоварить их в спецраспределителе. Нелояльный вправе умереть голодной смертью.

Нигерийские власти демонстрируют, как именно будет организован процесс. Не все идет гладко, но не ошибается тот, кто ничего не делает.