В новом корпусе Jonsbo компьютер можно спутать с радиоприемником

30.12.2020, 3:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Весьма нестандартный корпус для компьютера предлагают разработчики из компании Jonsbo. По их словам, JonsPlus BO 100 позволит уместить электронную машину в намного более компактную «коробку». В результате компьютер можно будет спутать с обычным радиоприемником.

Нестандартная форма и компактные размеры наверняка привлекут внимание не только производителей, но и пользователей, говорят специалисты.

Оболочка предлагаемого корпуса изготовлена из алюминия со вставками закаленного стекла. Дизайнеры уже дали высокую оценку внешнему виду. Внутри достаточно места для установки материнских плат Mini-ITX и Mini-D, одного накопителя, а также прочих компонентов персонального компьютера.