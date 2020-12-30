Корпорация «Роснефть» выпустила новые экологические атласы

30.12.2020, 3:40, Новости дня

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Корпорация «Роснефть» совместно с институтом развития «Иннопрактика» выпустила ряд экологических атласов, которые касаются Баренцевого и других морей, их обитателей, а также состояния окружающей среды на севере Российской Федерации.

К работе были привлечены специалисты и ученые из ведущих российских институтов, а также из МГУ имени Ломоносова.

По словам специалистов, подробные атласы должны помочь различным исследовательским организациям, государственным и общественным организациям в деле защиты экологии северных морей. «Роснефть», как компания, ответственная за добычу полезных ископаемых и загрязнение окружающей среды, вносит свой посильный вклад также и в ее защиту, говорят эксперты.