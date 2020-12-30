 

Корреспондент – киевлянину грозит пять лет тюрьмы за прогулку по Львову в шапке-ушанке

30.12.2020, 3:36, Новости дня
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В городе Львов был задержан молодой человек в шапке-ушанке с кокардой с изображением красной звезды, серпа и молота. Как пишет «Корреспондент», мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества за распространение запрещённой на Украине коммунистической символики.


Reuters

Во Львове задержали 19-летнего жителя Киева в шапке-ушанке с коммунистической символикой. Как передаёт «Корреспондент», молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Киевлянина задержали около 16:30 в одном из кафе. Шапку с кокардой с изображением красной звезды, серпа и молота у него изъяли.

«По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении правоохранителей.

По информации местного издания «Дело», двух парней, на одном из которых была шапка с запрещённой символикой, увидел участник АТО Игорь Шолтис, который провёл «общественное задержание».

«Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на барахолке, потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне», — сообщил Шолтис.



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