Обозреватель WSJ – Байден надеется на нормальные отношения с Европой, но его администрацию ждут разногласия с ЕС

30.12.2020, 3:36, Новости дня

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Байден и его команда обещают, придя в Белый дом, восстановить нормальные отношения с Европой, пишет обозреватель The Wall Street Journal Доминик Грин. Однако, по его словам, новую администрацию ждут разногласия с ЕС по целому ряду вопросов, поскольку ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном начались ещё до прихода Дональда Трампа к власти.



Reuters

Администрация Джо Байдена обещает восстановить нормальные отношения Вашингтона с Европой, но правда заключается в том, что ничего «нормального» уже не осталось, пишет обозреватель Доминик Грин в своей статье для The Wall Street Journal под названием «Господин Байден, познакомьтесь со своими заклятыми друзьями в Европе».

Так, Еврокомиссия говорит о «новой трансатлантической повестке по глобальным изменениям», но при этом Брюссель торопится заключить торговую сделку с Поднебесной.

Новую американскую администрацию ждут разногласия с ЕС по вопросам торговли и инвестиций. Окружению Байдена, как считает автор, следует хорошенько подумать над высказыванием Видиадхара Сураджпрасада Найпола, которое любил повторять Барак Обама: «Мир таков, каков он есть». А затем им нужно подготовить ответ, который будет содержать максимум реализма и минимум идеализма.

Тональность трансатлантических отношений может улучшиться, но их содержание уже изменилось, и эти изменения начались задолго до того, как Дональд Трамп вошёл в Белый дом. Холодная война закончилась три десятилетия назад. Среди плодов этой победы, достигнутой под руководством Америки, — либеральная, демократическая и мирная Европа.

Однако в этом яблоке завёлся червь: оказалось, что европейцы могут теперь действовать как независимо друг от друга, так и сообща через ЕС. И чем они независимее, тем меньше им нужны советы американцев, отмечается в статье.

Расхождение интересов между США и Европой после окончания холодной войны обычно объясняется реакцией администрации Джорджа Буша — младшего на теракты 11 сентября. В частности, его неудачными интервенциями, которые привели к волне мигрантов и к терроризму в Европе, а также враждебным поведением Министерства внутренней безопасности США, которое остаётся мощным препятствием для посещения Соединённых Штатов. Всё это, конечно, верно, но тут действуют более глубинные процессы.

Полная цитата Найпола, как напоминает автор, звучит так: «Мир таков, какой он есть: в нём нет места людям, которые являются ничем и которые позволяют себе стать ничем».

В 1945 году большая часть Европы была просто руинами, напоминает автор.

К 1990 году под надзором и защитой Америки Западная Европа преобразилась. Более того, с тех пор ЕС расширился до 27 государств, стремясь обеспечить себе место в качестве независимого узла в многополярном мире.

Стратегическая конкуренция с США — естественная часть этих усилий, отмечается в статье.

Для достижения «баланса» Франция и Германия наладили стратегические отношения с Россией, Ираном и Китаем. А Великобритания стремится сбалансировать свои обязательства перед европейскими соседями и американским покровителем, при этом она критикует Россию, неоднозначно относится к Ирану и идёт на уступки Китаю.

«Дорожная карта» Евросоюза для намеченного на 2021 год саммита ЕС — США — это пример худших старых привычек Европы, считает автор.

Так, европейцы просят Вашингтон «обеспечить финансирование разработки и справедливого глобального распространения» вакцин против COVID-19, дать согласие на «совместные торговые и климатические инициативы», создать «конкретный диалог» об «ответственности онлайн-платформ и технологических гигантов» и «бороться с ростом авторитаризма, нарушениями прав человека и коррупцией».

При этом, как отмечается в статье, в повестке не говорится ни слова об обязательствах ЕС сократить связи с Россией, Китаем или Ираном. В Брюсселе, по словам Грина, надеются, что США окажут поддержку европейским державам, которые действуют во вред американским интересам и подрывают глобальные позиции США.

«Это называется попыткой усидеть на двух стульях. Администрация Байдена будет утверждать, что она восстановила старые дружеские отношения с Европой, но новый мир Евросоюза таков, каков он есть. И это растущая стратегическая проблема для США, когда исторические партнёры заявляют, что они союзники, но действуют на своё усмотрение», — подытоживает свою статью для The Wall Street Journal Доминик Грин.