Мнение: В русских фильмах мы находим человечность

30.12.2020, 3:34, Разное

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Советская статья 1938-го года, где описывается реакция западной прессы и критиков на продукцию советских киношников сталинского периода.

Как принимали советское кино за рубежом в 1938 году

За последние года советские фильмы заняли прочное место на мировом экране. В Европе и Азии, в Америке и Австралии — всюду, где бы ни появлялись советские кинокартины, — они привлекают всеобщее внимание, вызывают самый живой интерес. Их успех огромен. Анализируя причины этого успеха, французский еженедельник «Люмьер» пишет: «В русских фильма мы находим человечность, простоту, поэтичность и лиризм, которые вносят дух подлинного искусства на мировой экран».

Когда за границей появился фильм «Ленин в Октябре», это было отмечено как настоящий праздник искусства. Во все дни демонстрации картины зрительные залы кинематографов были переполнены. Там, где предполагалось показывать фильм одну неделю, срок удлиняли до двух-трех недель и дольше. Появление Ленина на экране пролетарская публика встречала востороженными аплодисментами. Газеты Франции, Англии, США, Швеции, Китая и многих других стран посвятили ряд рецензий, статей, заметок этому фильму.

Орган французской компартии «Юманите» называет картины «живым уроком истории» и отмечает высокое мастерство режиссера М. Ромма, создавшего это волнующее произведение искусства. О Б. Щукине, играющем роль В.И. Ленина, газета пишет: «Это — настоящее перевоплощение, где все естественно, все непосредственно, и потому глубоко трогает». В Китае газета «Сычуань жибао» называет фильм «Ленин в Октябре» «исключительно удачным как с точки зрения содержания, так и со стороны режиссуры и актерского исполнения». По мнению газеты, этот фильм по своим художественным достоинствам так хорош, что «может претендовать на первое место на мировом экране».

Чикаго трибюн» в США пишет:

«Игра актеров превосходна. Исполнение Щукиным роли Ленина — одно из величайших достижений кино».

Даже английская консервативная «Йоркшир пост» признает, что «фильм очень хорош по мастерству деталей» и что «особенно замечателен живой образ Ленина в исполнении Б. Щукина».

Газеты отмечают превосходную работу оператора, «первоклассные фотографии», яркие и сильные массовые сцены.

Огромное впечатление произвела за границей картина «Детство Горького». Норвежская печать оценивает этот фильм как великое произведение искусства. «Ни тид»(Осло) отмечает:

«В отчетах мы часто говорим о той или иной картине — „великий фильм“. Здесь эти слова применимы в лучшем смысле… Только советская кинематография может описать жизнь в её социальном разрезе. Она это делает так, что её фильмы стали впечатляющим, всепобеждающим искусством. Проблемы общества и человека в их истинных отношениях никто, кроме русских, не может сделать жизненной с той правдивостью, которой требует искусство… Советский фильм черпает свои силы на новой, социалистической жизни, которая не боится правды».

Печать подчеркивает удивительную силу фильма, «передающего человеческую драму с большой правдивостью».

Шведская газета «Стокгольме тиднинген» указывает, что в картине «нет преувеличений», что она «необычайна по своей правдивости, силе, художественной мощи» и «относится к числу лучших из показанных в Швеции на экране за последние годы». Единодушное восхищение вызывает игра артистки Массалитиновой в роли бабушки Горького. Несравненное мастерство артистки отмечает газета «Ни даг». В Англии появление на экране советского антифашисткого фильма «Профессор Мамлок» вызвало сенсацию. После того как фильм был показан на закрытых просмотрах, кинокритики и печать дали ему единодушно самую высокую оценку. Попытка цензуры запретить широкую демонстрацию фильма вызвала самый решительный отпор со стороны английской общественности и лишь способствовала популярности фильма.

Указывая на огромный интерес, проявляемый публикой к картине, «Манчестер гардиен» пишет:

«Мы жалуемся что наше кино не осмеливается касаться больших и значительных тем. Советские постановщики затронули одну из таких тем. В США цензура отважилась разрешить картину „Профессор Мамлок“ для публичного демонстрирования… Будет ли такое разрешение дано и здесь, в Англии, или наши художественные фильмы навсегда останутся закутанными в вату и не будут касаться трагедии Европы наших дней?».

Лондонская «Ньюс хроникл», оценивая картину, отмечает:

«Суровую силу фильма нельзя отрицать. Типы его актуальны, массовые сцены естественны. Весь фильм глубоко правдив».

Игру артистов английская критика считает первоклассной. Особенно отмечают С. Межинского, В. Чеснокова, Н. Шатерникову и В. Меркубьева.

Даже консервативная «Таймс» признает, что картина «прямо и красноречиво взывает к нашим чувствам со всем искусством и искренностью, которыми так отличается советская кинематография».

Исключительный прием был оказан за границей фильму «Александр Невский». Бельгийская печать отмечает огромное мастерство с которым поставлена картина.

«Особенно следует отметить сцену разгрома немецких рыцарей, — пишет газета «Монд Нуво». — Черкасов замечательно исполняет роль Александра Невского. Фильм подчеркивает хорошие черты и патриотизм русского народа, его волю к победе, противопоставляя им „псов-рыцарей“, как их называл Маркс, с их нечеловеческой жестокостью».

Нью-йоркская газета «Уэр ту го» отмечает превосходную игру исполнителя заглавной роли в фильме «Александр Невский»:

«Звездой фильма является Черкасов, депутат советского парламента, которого мы видели также в фильме „Петр I“. Это блестящий артист».

Оценивая новые произведения советской кинематографии, иностранная печать неизменно сравнивает игру советских актеров с игрой самых выдающихся деятелей театра и кино Европы и Америки. Одним из крупных достижение актерского искусства за последнее время считается, в частности, игра артистов Симонова, Тарасовой и Черкасова, исполняющих главные роли в советском фильме «Петр I». Это отмечает печать Франции, Швеции, Норвегии, Швейцарии. Женевская газета «Ла Сюисс» пишет:

«Превосходный советский артист Симонов играет роль Петра Великого. Фильм этот — грандиозная эпопея».

Иностранная печать сообщает об очередных кинопремьерах, которых с нетерпением ждет зарубежный зритель. Это — «Александр Невский» и «Болотные солдаты» в США, вторая серия фильма «Петр I» в Швеции, «Папанинцы» в Австралии, «Детство Горького» в Голландии, «Подруги» и «Цирк» в Норвегии, «Александр Невский» в Румынии и т.д.

1938

https://prorivists.org/inf_cinema38/ – цинк

Вопрос о поисках человечности, искренности и правды в современном российском кино представляется риторическим.