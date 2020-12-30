Мнение: Дурилки картонные – истоки дефицита коек

30.12.2020, 3:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“В Москве, как известно, в ближайшее время закроют 28 больниц, а на улице окажется значительная часть медперсонала ВСЕЙ столицы. Среди врачей, которых выгоняют пачками буквально пинком под зад, ходят самые дикие версии происходящего. Например, мне на полном серьезе пересказывали слух, что якобы весь разгром здравоохранения и перепрофилирование больниц происходят… из-за чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мол, для приема иностранных гостей-болельщиков в Москве не хватает бюджетных гостиниц, строить их негде – вот власти и решили использовать то, что под рукой – больницы. Тем более, что, по просочившимся сведениям, некоторые из больниц действительно намечено переделать в гостиницы; а что – удобно, вместо больничных палат – номера…

Однако то, что происходит на самом деле, люди не понимают, и объяснить это тяжелее всего, уж поверьте политпиарщику. Народ «не врубается», для него это слишком сложно. Для большинства во всем происходящем виноват Печатников – московский «министр» здравоохранения; для самых «продвинутых» виновен Собянин. Это всё, дальше фантазия не идет. Именно такие лозунги и тащили врачи на своих немногочисленных митингах.

Объяснять бесполезно – люди при словах «одноканальное финансирование» моментально скучнеют и рвутся прервать разговор. Хочется ведь простых лозунгов и мгновенного понимания, а не какой-то заумной бурды, верно? Простое понимание таково: был бы на месте Печатникова не мерзавец Печатников, а какой-нибудь хороший человек – все бы жили – не тужили. Ну или, на худой конец, в мэрах должен был бы быть не сомнительный «оленевод», а какой-нибудь пацан получше – и «он бы не допустил».

Но я все ж попробую объяснить суть дела тем двум человекам, которые не бросят этот текст после первых трех абзацев. Ну, просто для того, чтобы совесть была чиста. «Я хотя бы попробовал» (с)

Так вот – дело как раз в этот самом «одноканальном финансировании». Просто по федеральному (!) закону, принятому Госдумой еще в 2011 году, с 1 января будущего, 2015 года все здравоохранение, в том числе и в Москве, переходит на это самое «одноканальное финансирование». Что это значит?

Да просто раньше государственное здравоохранение могло получать деньги из трех источников – из федерального бюджета, из бюджета региона и из ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования). А с 1 января врачи и вся система смогут получать деньги только по одному каналу – из ФОМС. Вот и всё.

Казалось бы – какая ерунда. Какая разница? Зачем простому обывателю про это знать?

Но я со всем этим сталкивался раньше, я знаю, как оно бывает. Потому что подобное уже было лет 6 назад: тогда приняли «Закон о местном самоуправлении», по которому изъяли здравоохранение из списка целей работы местной власти. До этого как было? Есть какой-нибудь город, в нем – еще до 2007 года – проблемы с врачами: общего профиля еще кое-как есть, а «специалистов» совсем нет. Не хотят трудиться на предлагаемую зарплату, уезжают.

В таких случаях самые толковые мэры городов принимали свои меры – они назначали какие-нибудь доплаты таким врачам из городского бюджета. Или жилье им хотя бы оплачивали. Или снимали за счет бюджета. Бабульки были счастливы – в городе был свой офтальмолог, уролог или эндокринолог.

А с принятием нового закона «Об МСУ» лафа закончилась. К мэрам, которые платили что-то врачам, которых не хватало в их городах, пришла прокуратура – а что это вы, батенька, делаете?! Это нецелевое расходование средств-с!! Вы не имеете права расходовать средства городского бюджета на здравоохранение!

И тут уже не до шуток: «нецелевое расходование» – это УГОЛОВНАЯ статья. Новая, введенная в УК РФ аккурат при Путине. До 5 лет лишения свободы. Специфическая особенность 285 статьи УК – то, что следователям для того, чтобы бросить чиновника в тюрьму, не надо даже доказывать личную наживу (за воровство из бюджета вполне можно сажать и по другим, старым статьям). А тут специально сделано: даже если мэр или глава не взял лично себе ни копейки, все потратил на тех же врачей – все равно пожалуйте за решетку. Очень удобно.

Вот таким образом мэры (и вообще вся местная власть, включая депутатов) выпали из процесса обеспечения «народного здравоохранения». Но оставалась еще региональная власть. В большинстве регионов, впрочем, особых денег на врачей все равно не было… В Москве были.

Но с 2015 года докатилось и до Москвы. Надо просто четко понимать, что произошло. Вышел не какой-то невнятный «переход на одноканальное финансирование»; вышел ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ для Москвы как субъекта Федерации тратить какие-либо средства своего бюджета на врачей и на все, что связано с охраной здоровья.

И запрет, как видим, серьезный – подкрепленный аж специальной уголовной статьей.

Вот в этом и суть. Москва – самый богатый субъект федерации. Деньги в московском бюджете есть; однако тратить их на врачей нельзя. Отныне тот же Печатников – всего лишь имеет право «оперативного управления» системой, но все деньги, которые у него есть – это деньги ФОМС Москвы. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ. И у Собянина ничего нет.

Отсюда и получаем – «по одежке протягивай ножки». ФОМС недостаточен – это ВСЕ ЗНАЮТ. В нем просто нет денег для того, чтобы финансировать всю махину в прежнем размахе.

Все просто. Но вы, вдумчивые читатели, наверно, заметили странность. У вас вопрос: хорошо, пусть так, приняли федеральный закон, лишили Москву (и все регионы) права поддерживать собственное здравоохранение (как до этого того же права лишили местную власть). НО ПОЧЕМУ ВСЕ МОЛЧАТ? Тех же Собянина и (особенно) Печатникова сейчас поливают по всей Москве все бюджетники. Почему они не выйдут и не скажут, что они тут совсем ни при чем?

А дело в том, что таковы правила игры. Печатников и Собянин знали правила, когда «подписывались» на исполнение своих ролей. Их роль, говоря грубо, но четко – ОБТЕКАТЬ. Выходить к публике и, прямо глядя ей в глаза, повторять – «Да, вот такое я говно».

Что и делает Печатников, постоянно выступая то в прессе, то по ТВ с объяснениями в духе – «да, я – кровожадный Печатников, решил разогнать всех врачей ради эффективности; врачи у нас плохие, их чем меньше, тем лучше; больницы жалко, но, в принципе, и хрен с ними тоже, без них будет только лучше» и тому подобные САМОУБИЙСТВЕННЫЕ высказывания. У Собянина положение лучше – ему пока позволено молчать; однако ему тоже ни в коей мере не позволено сказать слово о том, как обстоят дела на самом деле «Я ни при чем! Вас всех разгоняют по ФЕДЕРАЛЬНОМУ закону, мэр (губернатор) тут в принципе ничего не может сделать!»

Просто дело в том, что все эти ребята – классические фальшцели для «рассерженной общественности». Дурилки картонные. Их работа – принять на себя удар. Уже то, что Печатникова вынудили стать публичной фигурой, говорит о том, что его готовы сдать первым. «Выгнать за кровожадность».

А там «добрый и мудрый Путин» готов и Собянина, в случае чего, отправить вслед за Печатниковым. Пошто, дескать, проклятый ханты-мансиец врачей обижал в Москве? За что он их так? Вот тебе, вот тебе! А Собянин, по роли, должен стоять руки по швам и каяться, принародно каяться – виноват, ваша честь, не учел, господин президент, слишком жесток, просто по жизни ненавижу людей в белых халатах, готов искупить…

Публика посмотрит на показательную порку – и успокоится. А новый ставленник Путина, может быть, даже отыграет чуть-чуть назад. Ему для этого даже денег дадут. И прокуратуру – временно – загонят под лавку, заставят закрыть глаза на «нецелевое расходование». Прокуратура-то у нас не региону подчиняется. И даже не премьеру правительства.

Но что же делать? – спросят сбитые с толку те два читателя, что дочитали до этого места. Выходит, что лозунг типа «Собянин, пожалей наших врачей!» не имеет смысла? Даже если он пожалеет, он все равно ничего сделать не может?

Да тут точно такая же ситуация, как уже была полтора года назад, когда модно было «бороться с незаконной миграцией». Все кандидаты в мэры Москвы наперебой рассказывали довольным москвичам, как они «победят миграцию» – и те слушали, развесив уши. Хотя это была точно такая туфта. Милиция (полиция) московскому мэру не подчиняется; Федеральная миграционная служба (что понятно уже из названия) – мэру не подчиняется тем более. Как, спрашивается, мэр может «бороться с миграцией»? Правильный ответ – никак.

Вот только сказать об этом электорату честно – нельзя. Как бы, скажем, Митрохин какой-нибудь сказал «а я не буду обещать бороться с миграцией, поскольку у мэра все равно нет для этого никаких средств»? Избиратель послушал и обиженно бы ответил – «А-а! А вот другой кандидат говорит, что будет бороться! Значит, ты слабак, а я проголосую за другого!»

Проблема-то не в персоналиях, проблема в самой структуре нынешней власти; в ее сверхцентрализации. Корень зла – в системе ЗАКОНОВ, которые, собственно, и создают нынешнюю Систему власти. И потому поистине КЛЮЧЕВОЙ орган – это… да-да, не мэр и не чиновник-«министр», а усердно оплевываемая и всеми дискредитируемая Государственная Дума. Если говорить о ключах к демонтажу Системы и выстраивании новой – они там, в том зверинце для придурков всех мастей.

Не надо верить, будто надо всего лишь заменить плохого чиновника на хорошего. Будь врачи поумнее – они бы несли лозунги против «Единой России» (2014)

Мой рекордный текст 2014 года: у него на Фейсбуке было 1200 перепостов. Ключевая фраза, понятно, в самом начале – “в Москве закроют 28 больниц”. Сейчас уже известно, что не только в России, но и во всем мире в десятые годы шло усиленное сокращение коек и медперсонала (в Италии, к примеру, вообще закрыли все инфекционные больницы). Нам-то, понятно, до “всего мира” нет дела – однако надо знать факты, чтобы понимать: нынешняя “нехватка коек и врачей” – это не только следствие “чудовищного ковида”, это в еще большей степени следствие бездумной “оптимизации здравоохранения” и перевода его на “одноканальный режим финансирования”.