Школьные аттестаты решили промаркировать QR-кодами

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30.12.2020, 3:30, Новости дня
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Школьные аттестаты начнут маркировать QR-кодами, следует из приказа Минпросвещения России. Данная мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов.

Приказ утверждает образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним. «…Белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», – цитирует ТАСС приказ.

Ранее сообщалось, что данная мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним.

В мае Минкомсвязь сообщила, что на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года будет проводится эксперимент по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. По словам Шадаева, нет задачи, чтобы мобильный паспорт заменил собой бумажный паспорт. Он также заверил, что мобильное приложение для электронного паспорта будет полностью безопасным.



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