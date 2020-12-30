Школьные аттестаты решили промаркировать QR-кодами

30.12.2020, 3:30, Новости дня

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Школьные аттестаты начнут маркировать QR-кодами, следует из приказа Минпросвещения России. Данная мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов.

Приказ утверждает образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним. «…Белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», – цитирует ТАСС приказ.

Ранее сообщалось, что данная мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним.

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