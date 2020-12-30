Рогозин обратился к минторгу США

30.12.2020, 3:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что написал в министерство торговли США письмо, в котором попросил разобраться в вопросе санкций против предприятий корпорации.

«На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом», – передает слова Рогозина РИА «Новости».

По словам главы Роскосмоса, санкции были навязаны уходящей администрацией действующего президента США Дональда Трампа и являются «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». Вместе с тем Рогозин считает, что эти ограничения вряд ли будут иметь негативные последствия, поскольку и при создании ракет, и при производстве космических кораблей РФ использует исключительно отечественные комплектующие. «Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство», – добавил он.

Ранее Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.

В Роскосмосе предполагали, что Вашингтон намерен ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать РФ создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают РФ дорогу в дальний космос.

Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).