Мнение: Второе предупреждение

30.12.2020, 2:56, Разное

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На всякий случай, если Навальный не понял предупреждения ФСИН, его предупредил еще и Следственный комитет, открыв уголовное дело по мошенничеству в особо крупном. Теперь Навальный по приезду в Россию точно будет задержан и посажен в СИЗО. Альтернатива – не приезжать.

Решение выглядит несколько грубым и прямолинейным, но вполне действенным. Из-за границы у Навального будет на порядок меньше возможностей в России, а если понимать, что режим ускоренно готовится к трансформационным мероприятиям (с чем это связано, сказать пока сложно – то ли итоги американских выборов вынуждают ускоряться, то ли какие-то сложности у Путина, в любом случае 21 год может стать крайне важным с точки зрения того, что называлось “трансфертом) – в общем, присутствие Навального в этот период становится фактором неопределенности. А потому – лучше без него.

Кроме того, выстроенная Навальным структура носит лидерский персоналистский характер, а потому без него она быстро сдуется. Искусство коллективного руководства осталось в прошлом, нынешние “оппозиционеры” так и не овладели этой не самой простой технологией, постоянно перетаскивая одеяло на себя.

Про современные сетевые формы они вообще не слышали. Стихийные протесты (в том числе и в России) показывают достаточно высокую эффективность сетевой самоорганизации, при которой лидерство становится ситуативным, и можно представить, насколько сетевые формы будут эффективными, если их выстраивать проектным образом. Но деградация управленческой мысли, теории и практики в России коснулась не только режима, но и его противников – они все воюют в прошлые войны. А потому и режим, и его оппоненты обречены – они проиграют любому, кто сумеет создать современные оргструктуры распределенного сетевого типа.

Кстати, подобная ситуация уже была в новейшей российской истории, когда все без исключения политические силы и партии периода Февральской революции вели свое организационное строительство по уже уходящим стандартам. Все, кроме большевиков, которые сумели предложить структуру нового типа, и буквально за полгода из ничего создали дееспособную силу, взявшую и главное – удержавшую – власть.

В этом смысле на сегодняшней политической арене России пока нет ни одной современной по-настоящему политической силы, даже в зачаточном виде и состоянии. Всё имеющееся – либо откровенные симулякры, либо древность времен окаменелостей мамонтов. Возникнут ли новые “большевики” – сказать сложно. Для этого нужно сложение нескольких факторов, первым из которых является распад нынешнего режима и неудачная сборка того, что придет ему на смену. Трансферт с крайне высокой долей вероятности закончится крахом и режима, и системы управления – и тогда появится шанс у тех, кого мы сегодня не знаем. И это точно будут люди, которых сегодня нет ни в телевизоре, ни в сети, ни в ЮТубе. Они появятся, как всегда это бывает, внезапно. А вот получится ли у них – это вопрос отдельный.

В любом случае это будет не Навальный. А потому борьба с ним для режима – это борьба с тенью. Но режим – просто безмозглая амеба. Она неспособна на осмысленные действия, ее задача – просто куда-то двигаться. Цель – ничто, движение – все.