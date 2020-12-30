 

Продажи мобильных телефонов Samsung резко снизились

30.12.2020, 2:48, Новости дня
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2020 год оказался не лучшим для компании Samsung, у которой резко снизились продажи электронных гаджетов. В частности, аналитики указывают на то, что впервые за последние девять лет южнокорейский производитель за год не сумеет продать 300 миллионов своих смартфонов.

При этом за первые три квартала Samsung продал почти 190 миллионов мобильников, а до конца года показатель должен составить 270 миллионов.

Не трудно подсчитать, что четвертый квартал был весьма удачным. Если бы продажи шли так же и в первые 9 месяцев, они оказались бы большими процентов на тридцать. А ведь в конце 2019 года Samsung планировал продать на протяжении года 2020-го не менее 307 млн мобильных устройств. Причина коммерческого провала общеизвестна – пандемия.



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