 

Для российских космических кораблей заказали французские аккумуляторы

30.12.2020, 2:48, Новости дня
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Подразделение российской корпорации «Роскосмос», которое носит название «Информационные спутниковые системы», подписало соглашение с французским производителем аккумуляторов SAFT на поставку батарей для отечественных космических аппаратов.

По словам представителей «Роскосмоса», продукция данной зарубежной компании уже испытана на орбите. Она зарекомендовала себя как надежная и высокопродуктивная.

К тому же, SAFT предлагает литий-ионные батареи с усовершенствованной конструкцией, которые дают еще на 7% больше электрического тока, чем их аналоги предыдущих моделей. Однако в «Роскосмосе» не сообщают, в каких именно проектах будут использованы французские аккумуляторы.



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