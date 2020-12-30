Le Parisien – «следовало бы признать непригодными» — уровень подготовки парижских полицейских вызывает тревогу

30.12.2020, 2:44, Новости дня

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Уровень подготовки полицейских в Парижском регионе значительно ухудшился за последние несколько лет, пишет Le Parisien. По признанию специалистов, сегодняшние выпускники курсов подготовки полицейских часто не имеют требуемых для этой работы качеств и не владеют элементарными навыками. На взгляд газеты, виной всему острая потребность столичного региона в кадрах, для удовлетворения которой в жертву приносится качество обучения стражей порядка.



Reuters

Соответствуют ли полицейские новобранцы, работающие в Парижском регионе, уровню, необходимому для этой профессии, задаётся вопросом Le Parisien. По мнению опрошенных газетой членов жюри вступительного конкурса и инструкторов программы подготовки полицейских, их уровень профессионализма падает.

Как отмечает издание, в последние годы оценочные таблицы для приёма кандидатов в программу обучения регулярно пересматривались в сторону понижения, чтобы избежать отсева будущих защитников правопорядка в ходе подготовки. Теперь на экзамене полицейские могут забыть поставить подпись или дату на протоколе, потеряв всего несколько очков. «Тем не менее это ошибка, которая делает процедуру недействительной. Раньше это было равнозначно нулевому уровню», — констатирует член жюри вступительного конкурса и преподаватель на курсах подготовки.

Это «выравнивание по нижней границе» на национальном конкурсе непосредственно отражается в ходе работы полицейских в Парижском регионе, замечает газета. Чтобы компенсировать многочисленные переводы опытных полицейских, покидающих Парижский регион ради более привлекательного образа жизни и цен на недвижимость в провинции, в столице и пригородах ежегодно привлекаются к работе сотни новобранцев. «А те, кто прибывает в столичные комиссариаты, обычно находятся в последних рядах списков выпускников. Многие кандидаты, на самом деле, выходцы из провинции, которые предпочитают оставаться рядом с домом, насколько это возможно, то есть если они на хорошем счету и могут выбрать себе место работы», — признаёт сотрудник Министерства внутренних дел.

По словам газеты, причина такого положения дел не в кризисе профессии, а, скорее, в острой потребности в кадрах. Если в 2012 году к конкурсу на обучение профессии стража порядка допускался в среднем один из 50 кандидатов, то уже в 2013 году это соотношение упало почти до каждого пятого, поскольку для того же числа соискателей было открыто в 10 раз больше вакансий.

Сегодня эта ситуация остаётся в силе: в 2020 году на 3631 должность полицейских во Франции было зарегистрировано 19 546 кандидатов. «С таким соотношением не стоит рассчитывать на настоящий отбор», — вздыхает член жюри.

Как подчёркивают специалисты, за последние годы нижняя планка допуска не перестаёт снижаться. «Мы должны выполнить заказ, во многих комиссариатах не хватает персонала.… И Эммануэль Макрон пообещал увеличить число агентов на 10 тысяч во время его пребывания в должности. Мы добьёмся этого, но какой ценой…», — сетует член жюри.

По словам опрошенных газетой экзаменаторов, последние из списка прошедших отбор, не обладают всеми качествами, необходимыми для осуществления этой профессии. «Ещё пять или шесть лет назад мы бы не взяли кандидата с результатом ниже 9/20, но в последние два года мы опускаем планку до 7/20 или 8/20», — уверяет ещё один инструктор. При этом, если 12/20, на его взгляд, «уже довольно средний показатель», то 7/20 — «это уровень средней школы».

По мнению инструкторов, особое беспокойство вызывает владение языком и письменной грамотой. «Что касается орфографии, это касается двух или трёх кандидатов в классе из 35 человек, но иногда даже фонетика становится пределом», — рассказывают двое преподавателей. Те же проблемы встречаются и в устной речи. «Часть стажёров не умеет ясно выражаться, они легко теряют свои выразительные средства и становятся агрессивными в дискуссии, поскольку не владеют достаточным для аргументирования языком».

Поведение кандидатов также вызывает у инструкторов беспокойство. «Есть проблема вовлечённости: мы натыкаемся среди учеников на молодых людей, которые впервые выходят из семейного кокона, и когда им не нравится предмет или он им не даётся, они его бросают», — рассказывает преподаватель. По словам его коллеги, «некоторые студенты также понимают, что они не будут в числе первых и, разумеется, будут направлены в Парижский регион». Это пугает их, они отпускают хватку и не видят для себя будущего в этой профессии.

Что ещё более удивительно, уровень спортивной подготовки кандидатов также разочаровывает. По словам инструкторов, многие кандидаты находят способ не участвовать в физических испытаниях конкурса, предоставляя медицинские справки о травмах — иногда фальшивые. «И в требуемом испытании на выносливость стажёры демонстрируют производительность ниже среднего подростка в 6 классе, — констатирует тренер. — Они должны быть признаны непригодными, но, несмотря на это, сегодня они становятся полицейскими».

Другой тренер жалуется на рост числа кандидатов с избыточным весом. А когда дело доходит до отработки захвата во время задержания, некоторые подвергают себя опасности из-за отсутствия физической подготовки. Из-за этого могут сорваться проверки, подчёркивает специалист.

При этом недостатки вступительного конкурса не восполняются во время обучения. «Мы даже сократили теоретическую подготовку с 12 месяцев до 8, это позволяет получить один-два дополнительных выпуска за пять лет. Это удар по всем педагогическим правилам, качества обучения больше не существует», — негодуют инструкторы. Сам министр внутренних дел Жеральд Дарманен в начале декабря признал «серьёзной ошибкой» сокращение сроков обучения с 12 до 8 месяцев, чтобы стражи порядка как можно скорее могли приступить к работе. «Это был неверный расчёт», — признался министр.

Среди будущих полицейских, выпущенных в 2020 году, «почти 150 стажёров не имели ни уровня участия, ни физического, технического или интеллектуального багажа, необходимого, чтобы стать полицейским», — говорит один из руководителей обучения. Тем не менее было зарегистрировано всего восемь исключений и два случая повторного прохождения курса. 12 будущих стражей порядка должны пройти через заседание дисциплинарной комиссии.

«Хотелось бы, чтобы кандидат, который нас не устраивает, не мог стать полицейским. Но обучение дорого стоит государству, поэтому, чтобы отказать ученику, нужно, чтобы его дело действительно было исключительным», — рассказывает инструктор. «В последний выпуск даже вошли ученики, совершившие правонарушения», — уверяет его коллега.

«Жюри остаётся независимым, но, когда я применяю оценочные сетки, мне говорят, что я слишком суров», — говорит третий инструктор, напоминая, что отныне «за орфографические ошибки больше не теряют очков».

Большинство из тех, кто был отчислен по результатам обучения, обратились в административный суд и были восстановлены. При этом, как подчёркивает инструктор, цель отчисления состоит в том, чтобы убедить учеников, что работа в полиции не их призвание, что они подвергнут опасности себя, своих коллег и людей, а значит не должны цепляться за апелляцию.