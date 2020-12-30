Le Monde – с нового года Куба откажется от «туристической» валюты

30.12.2020, 2:44, Новости дня

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После многолетних проволочек Куба, наконец, решилась положить конец сосуществованию в стране двух валют, пишет Le Monde. Как передаёт издание, страна откажется от использования конвертируемого песо на фоне возвращения в обращение доллара США. Несмотря на важность этой реформы для экономики, кубинцы опасаются роста инфляции и цен на товары в ближайшем будущем, отмечает газета.



Reuters

После многолетних проволочек, отступлений и невыполненных обещаний Куба всё же решилась унифицировать свою денежную систему, пишет Le Monde. 1 января 2021 года власти страны откажутся от одной из двух национальных валют, находящихся в обращении на острове с 1994 года, — системы, до сих пор не имеющей аналогов в мире.

Как отмечает издание, эта одновременно важная и сложная реформа происходит в период острейшего дефицита со времён распада советского блока, ставшего причиной беспрецедентного застоя на острове. Лишившись туризма из-за COVID-19, с ростом расходов на борьбу с пандемией и дополнительными санкциями со стороны США при администрации Трампа кубинская экономика опустела и катастрофически нуждается в валюте.

Объявленная реформа заставит исчезнуть конвертируемое песо, искусственно уравненное в цене с долларом и созданное когда-то с целью дополнения, а затем и замены американской валюты. Эту валюту начнут выводить из обращения в начале января, а через полода она должна полностью исчезнуть. В ходу останется только кубинское песо, курс которого в 24 раза ниже.

Правительство объяснило решение положить конец сосуществованию двух валют желанием сделать экономику острова более понятной и привлекательной в глазах иностранных инвесторов. Однако, как счёл нужным добавить в своём выступлении глава государства Мигель Диас-Канель, реформа не станет «волшебным решением всех проблем».

Эту предосторожность можно назвать мудрой, если верить экспертам, прогнозирующим грядущие потрясения, отмечает газета. Реформа происходит на фоне возвращения в обращение доллара в октябре 2019 года и открытия магазинов бытовой техники, где можно расплачиваться только этой валютой. На практике, отмечают экономисты, стоимость песо по отношению к доллару вскоре снова может снизиться.

Как напоминает Le Monde, изначально созданный для туристического сектора конвертируемый песо стремительно распространился по стране. Его курс составлял от 24 до 25 кубинских песо, которые использовались строго для внутренних операций. Эта двойственность позволяла государственным предприятиям импортировать товары по льготному курсу, а Министерство внешней торговли компенсировало разницу государственным субсидированием.

На протяжении многих лет это сосуществование сильно девальвированной валюты и другой — конвертируемой, только усилило неравенство и запутало корпоративные финансы. К концу 2013 года объединение двух валют уже стало главной темой разговоров. Это стало одной из самых ожидаемых мер в плане экономических реформ, осуществлённых Раулем Кастро после его переизбрания на пост главы государства. Кубинские и иностранные экономисты с тех пор раздумывали над тем, как покончить с этой системой, ограничив её влияние на экономику, на 85% контролируемую государством.

Открытие в июле 2020 года валютных продовольственных магазинов и проведение эксперимента с магазинами бытовой техники стало дополнительной мерой, введённой государством в попытке вернуть в обращение доллары и финансировать импорт. Предполагается, что эти супермаркеты будут предлагать товары, недоступные в сети магазинов, работающих с кубинским и конвертируемым песо. Однако мало кто из кубинцев имеет доступ к этим заведениям, что только подогревает недовольство.

Летом министр экономики и планирования Алехандро Гил заявил, что правительство будет двигаться в сторону рыночных реформ и ослабления системы государственного планирования. Были сняты некоторые ограничения для малого бизнеса и продаж сельскохозяйственной продукции. Государственные и частные предприятия, осуществляющие экспорт, смогли сохранить до 80% поступлений в иностранной валюте для покрытия расходов и выставления друг другу электронных счетов. Но этого, очевидно, оказалось недостаточно.

После объявления президента Диас-Канеля власти увеличили минимальную заработную плату и пенсии в пять раз, чтобы компенсировать инфляционные последствия реформы. Они выросли с 400 до 2100 песо (с €15 до €65) и с 242 до 1528 песо (с €7,5 до €47) соответственно. Официальная газета опубликовала список из 32 новых ставок, действующих отныне в стране.

Цена 80-граммового хлеба, который каждый житель острова получает по продуктовым карточкам, остававшаяся неизменной в течение 40 лет, теперь вырастет в 20 раз. Ещё один повод для беспокойства населения связан с платой за электроэнергию, которая исторически была на острове довольно низкой. До сих пор кубинец должен был выложить 9 песо (0,27 евроцента) за 100 КВ/ч. В январе это обойдётся ему в 40 песо (1,23 евро).

Увеличится также стоимость воды, газа и транспорта. Кроме того, частный сектор планирует отразить эту инфляцию тарифов в ценах на свои товары, даже если правительство установит для них предел роста в 300%. Всё это говорит о грядущем периоде напряжённости в период, когда остров готовится завершить год падением экономики более чем на 8,5%.

Общественное недовольство, уже ощутимое в социальных сетях, может, однако, подтолкнуть правительство к дополнительным мерам, отмечает газета. За неделю до Рождества президент Мигель Диас-Канель заверил парламент: «то, что должно быть пересмотрено или исправлено, будет сделано».