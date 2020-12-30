Мнение: Do You Love Me?

30.12.2020, 2:42, Разное

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Новое видео от Boston Dynamics, которые в этом году не смогли найти инвесторов в США и запродались https://www.theverge.com/2020/12/11/22167835/hyundai-boston-dynamics-aquisition-consumer-robotics корейцам из "Хендай" за 1,1 млрд. долларов.

Теперь уже корейцы будут думать, как все эти приколы от американских робототехников вывести на потребительский рынок.

А так ролики конечно у них веселые.