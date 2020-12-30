 

Пятилетняя успешность пусков Роскосмоса выросла до 97%

30.12.2020, 2:38, Новости дня
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Пуски ракет космического назначения в течение двух последних лет были на 100% безаварийными, сообщил Роскосмос.

В сообщении госкорпорации говорится, что «стопроцентная безаварийность» позволила «повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков» до 97%. Такой уровень соответствует контрольному, который указан в стратегии развития Роскосмоса до 2025 года. В 2019 году было проведено 25 успешных пусков, в 2020 году – 17, передает ТАСС.

В Роскосмосе также сообщили, что завершен монтаж основной части технологического оборудования в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный, темпы строительства остаются стабильными, работы в целом «ведутся даже с небольшим опережением» графика. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола и инфраструктуры под ракеты «Ангара-А5». Кроме того, на космодроме Байконур проведено больше половины испытаний модуля «Наука» для МКС.

Напомним, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин признал сокращение числа космических пусков в 2020 году. Он заявил, что «в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира». Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный планируется в феврале.



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