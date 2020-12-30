 

Сенаторы США сорвали голосования по военному бюджету и выплатам из-за COVID

30.12.2020, 2:38, Новости дня
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В Сенате США республиканцы заблокировали предложение демократов о голосовании по увеличению выплат гражданам из-за коронавируса, а демократы – голосование по военному бюджету.

Демократы в Сенате США, который контролируют республиканцы, предложили проголосовать по увеличению прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики  до рассмотрения вопроса о преодолении вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет. Глава республиканского большинства Митч Макконнелл заблокировал их инициативу, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Трамп «обратил внимание на три дополнительных вопроса национального значения», Конгресс должен их рассмотреть. При этом Макконнелл выразил уверенность, что Трамп «заинтересован в дальнейшей финансовой поддержке для американских семей».

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что одно дело – заявлять о поддержке увеличения выплат, и совсем другое – действительно ее оказывать. При этом демократы заблокировали голосование по военному бюджету, запланированное на 30 декабря.

Шумер заявил, что Макконнелл пытается в законопроекте увязать выплаты с требованиями Трампа по вопросу об ответственности соцсетей за контент и со средствами на изучение предполагаемых нарушений на выборах, передает РИА «Новости».

В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат.

24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Трамп требовал снять с технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения, противоречащие его политике по возвращению домой военных США, которые находятся за границей. Палата представителей уже преодолела вето. Далее голосование пройдет в Сенате.



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