 

Киев попросил у БиГ подаренную Лаврову икону на экспертизу

30.12.2020, 2:38, Новости дня
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Украина попросила власти Боснии и Герцеговины предоставить для экспертизы икону, которую сербский член президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Об этом он сообщил «Громадське ТВ».

Напомним, Додик подарил икону Лаврову во время визита российского министра в Сараево 14 декабря. Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины». РФ вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола. Однако Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону.



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