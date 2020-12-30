 

Путин поручил решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам

30.12.2020, 2:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Федерации профсоюзов заявил, что решение о приостановке индексации выплат было неправильным. Оказалось, что компенсационные коэффициенты, которые начисляются работающим россиянам, не покрывают все их потери. В итоге некоторым даже пришлось отказаться от трудовой деятельности.

По словам Михаила Шмакова, после их увольнения государственный бюджет потерял около 500 миллиардов рублей. Представитель федерации отметил, что президент уже поднимал вопрос индексации пенсий на совещании с партиями, но правительство отказалось его решить.

Председатель обратил внимание, что в Конституции нет никакого уточнения насчет ежемесячных выплат. В документе не прописано, для кого именно предусмотрена индексация пенсий – работающих или неработающих граждан. А это значит, что человек, который честно работал в стране много лет, заслужил право на выплаты.

“Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения”, – согласился с ним Путин.

Напомним, в ходе пресс-конференции 17 декабря президент России сообщил об индексации пенсий в новом году. По его словам, выплаты пожилым гражданам вырастут на 6,3% – то есть будут выше уровня инфляции. Также Путин отметил, что власти думают над вопросом повышения выплат работающим пенсионерам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / «Коронавирус – это очень серьёзно» – Лукашенко запретил в стране любые массовые собрания

14.10 / Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

19.07 / В Башкирии продолжают тушить пожар в Бурзянском районе

03.08 / Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по выгодной продаже машины

29.09 / История о мальчике, который помнил, как умирал в прошлых жизнях

17.07 / Ученый заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

04.11 / Мнение: Письмо: “Возможно очень глупый вопрос”

28.09 / Первый пошел!

09.09 / Мнение: Текстовая расшифровка большого интервью Лукашенко о ситуации в Белоруссии

18.12 / Восьмой сезон чемпионата “CASE-IN” поставил рекорд по числу участников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска