 

В Соединенных Штатах открыта возможность для предзаказов нового смартфона Galaxy S21

30.12.2020, 1:56, Новости дня
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Американский филиал «Самсунга» открыла возможность для предзаказа новой модели смартфонов Galaxy S21. Ранее данную версию мобильного гаджета начали предлагать в Индии.

Для клиентов, сделавших предзаказ, компания Samsung предоставляет 60 бонусных долларов, ан которые затем можно купить какие-либо аксессуары, чехол или что-нибудь еще.

Напомним, что в смартфонах Samsung Galaxy S21 разработчик устанавливает процессы Qualcomm Snapdragon 888. Заменителем может послужить Exynos 2100, с которым мобильники попадут в продажу на территории ряда стран. Как сообщили представители компании-производителя, официальная презентация новой модели флагманского смартфона состоится 14 января.



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