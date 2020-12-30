Стало известно о некоторых возможностях нового смартфона Motorola

30.12.2020, 1:56, Новости дня

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Новая модель мобильного гаджета Motorola однозначно получит однокристальный процессор последнего поколения Qualcomm Snapdragon 888. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил руководитель китайского подразделения компании Lenovo.

По словам менеджера, сегодня уже можно составить целый список из всемирно известных брендов, которые в первых рядах готовы получить для сборки своих устройств Snapdragon 888. Данный чип предоставляет новые возможности для смартфонов, отмечает специалист.

Motorola – всего лишь одна из четырнадцати компаний, в число которых также входит и Lenovo. Однако первая пока не подтверждает данный факт и не разглашает никакой информации о технических характеристиках будущего смартфона.