Focus – вложения Еврокомиссии в вакцину от коронавируса остаются рискованными

30.12.2020, 1:52, Новости дня

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Страны ЕС доверили Еврокомиссии обеспечить их вакциной от коронавируса, пишет немецкий журнал Focus Online. В связи с тем, что до сих пор остаётся неясным, какие фармацевтические компании в итоге преуспеют с разработкой наиболее эффективной вакцины, Еврокомиссии пришлось инвестировать средства с повышенными рисками. Окупятся ли эти затраты, станет известно только в 2021 году — и то не сразу.



Reuters

«Никто не в безопасности, пока в безопасности не все», — таким было основное послание комиссара ЕС по здравоохранению Стеллы Кириакидес по стратегии вакцинации от коронавируса, пишет корреспондент немецкого журнала Focus Online Ханс-Юрген Мориц. Однако это обещание снабдить всех граждан спасительной вакциной стало ключевой проблемой для ЕС.

В европейских странах распространяется новый феномен, который в Брюсселе получил название «вакцинной зависти», подчёркивает журналист издания. Теперь, когда наконец можно начать вакцинацию, препаратов оказалось недостаточно, чтобы как можно быстрее полностью снабдить население. Вероятно, сделать это удастся только к концу следующего года.

В результате по меньшей мере в Германии началась дискуссия по поводу того, справился ли Брюссель в охоте за вакциной, которую страны ЕС предоставили Еврокомиссии, сообщается в статье. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стояла перед почти неразрешимой дилеммой. Её трудная задача состояла в том, чтобы пойти на риск при разработке вакцины и при этом обеспечить максимальный охват. На протяжении долгого времени было совершенно неясно, какие именно разработки вакцины в итоге окажутся успешными, поэтому Брюссель стремился следить за всеми многообещающими инициативами, не полагаясь всецело на какую-то одну.

Так появились опционные договора со многими производителями, и не все из них продвигались в своих разработках так, как хотелось бы. У некоторых фирм возникли большие проблемы, эффективность некоторых оказалась неоднозначной. В итоге Еврокомиссия оказалась в ситуации повышенной неуверенности по поводу, как минимум, 700 миллионов доз препарата из примерно 2 миллиардов предварительно согласованных. Евросоюз намерен получить вакцину от шести производителей, ещё один должен к ним присоединиться.

Можно ли было предусмотреть возникшие на этом пути трудности? По мнению врача и представителя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Петера Лизе, ответить на этот вопрос утвердительно нельзя. В качестве примера он приводит дискуссию по поводу крайне желанной на данный момент вакцины компаний Bointech и Pfizer, у которых ЕС не прочь получить 300 миллионов доз препарата. С лета дискуссии по этому поводу изменились кардинально.

Различные фармацевтические компании различаются не только скоростью разработки вакцины, но и её ценой, отмечает Focus. Еврокомиссия настаивала на том, что вакцина должна быть «надёжной, эффективной и доступной». Из-за недочёта представителя бельгийского правительства перед Рождеством стало известно о расхождении в цене за вакцину, несмотря на то что детали договоров с производителями должны сохраняться в тайне. Выяснилось, что цена колеблется от примерно €2 до €15 за дозу вакцины.

Как отмечает Петер Лизе, ЕС потратил на вакцину немало средств, хотя ещё не знал, что из этого получится, однако он сам всегда приветствовал этот риск. Тот факт, что британцы и американцы сделали ставку на более быстрое получение вакцины, чем ЕС, необязательно пойдёт им на пользу, считает представитель Европейской народной партии в Европарламенте. «ЕС в ходе переговоров о поставках вакцины, вероятно, нацелился на лучшие цены, чем американцы и многие другие. А британцы сделали ставку не на высококачественную вакцину, поэтому теперь им приходится довольствоваться вторым лучшим результатом», — считает Петер Лизе.

Помимо цены, ЕС обращал внимание и на то, что вакцина должна производиться в Европе, чтобы избежать опасности прерывания поставок из США. Также критериями в стратегии Еврокомиссии стали надёжность научной технологии, производительные мощности, скорость поставки и ясность в правовых вопросах.

Еврокомиссии пришлось пойти на риск и вложить средства в проекты, которые могли оказаться тупиковыми. В итоге фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцины, получили от ЕС дополнительную финансовую поддержку. При этом действительно ли доступ на европейский рынок для вакцины, к примеру, компании Biontech, станет «началом конца COVID-19», как сказала Урсула фон дер Ляйен, покажет 2021 год — и то не сразу, заключает Focus.