Раскрыто название российского ядерного буксира для полетов к Луне

30.12.2020, 1:46, Новости дня

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Российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс», сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы ведем эту работу. В этом году мы открыли опытно-конструкторскую работу «Нуклон». Сам аппарат будет называться «Зевс», который мы планируем получить через несколько лет и будем готовы его использовать в наших научных и иных программах», – передает слова Рогозина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл сроки запуска ядерного космического буксира.

В августе 2019 года макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание «ядерного буксира» откроет РФ дорогу на Марс.