Байден испугался затягивания вакцинации американцев от COVID-19 на годы

30.12.2020, 1:46, Новости дня

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Если вакцинация от коронавируса в США не ускорится, на то, чтобы привить большинство американцев, уйдут годы, сообщил избранный президент США Джо Байден.

Он сообщил, что ситуация с коронавирусом «станет хуже, прежде чем стать лучше». «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидеть улучшения до марта», – приводит его слова РИА «Новости».

Байден раскритиковал администрацию Дональда Трампа за то, что темпы вакцинации «далеко отстали» от необходимых. Если ускорить производство и вакцинацию, то все равно на то, чтобы привить большинства жителей США, уйдут месяцы, без ускорения понадобятся «годы, а не месяцы», сказал избранный президент.

Он намерен использовать закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации. Байден напомнил, что сам уже «привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине». Так же поступила и его будущий вице-президент Камала Харрис. Байден заявил, что Трамп тоже «должен привиться», когда «его врачи это рекомендуют».

После прихода к власти Байден намерен требовать от американцев носить маски там, где это возможно – «от федеральных работников, в федеральных зданиях и при поездках между штатами, например, на самолетах и поездах». Следует отметить, что федеральное правительство не сможет требовать этого от всех жителей США, так как данная сфера регулируется на уровне штатов.

Кроме того, Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 трлн долларов, принятый Конгрессом и подписанный Трампом – это лишь начало. По его словам, школам и больницам понадобятся еще как минимум «десятки миллиардов долларов».

Напомним, Байден намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса. Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с коронавирусом.