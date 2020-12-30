«Газпром-Медиа Холдинг» подтвердил убыточность «Дома-2»

30.12.2020, 1:46, Новости дня

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Проект «Дом-2» был достаточно затратным и стал приносить убытки, сообщил глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Он признал, что «в начале своего, да и в середине, на пике своего развития» проект был «предельно популярным», но в последние годы «стал серьезно терять аудиторию», а «в последние два года стал нерентабельным». Как сообщил Жаров, «проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Жаров сказал, что изменения формата не смогли вернуть проекту популярность. Он подчеркнул, что «отказаться от данного реалити-шоу» решило само руководство ТНТ, а руководство «Газпром-Медиа Холдинга» лишь поддержало решение, увидев, «сколько денег мы теряет» из-за «Дома-2».