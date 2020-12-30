“Спутник V”: Белоруссия пошла по стопам России в борьбе с коронавирусом
30.12.2020, 1:18,
Разное
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Министерство здравоохранения России и
Российский фонд прямых инвестиций объявили о начале вакцинации населения
республики российской вакциной против коронавируса “Спутник V”.
Первая партия вакцины уже прибыла в Беларусь.
РФПИ совместно с партнерами ведет работу
для локализации производства вакцины “Спутник V” на территории
Белорусии. 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и
холдингом Белфармпром, на предприятиях которого осуществляется подготовка производственных
мощностей для выпуска готовой формы вакцины.
Первыми будут вакцинированы медицинские
работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии
приходится много контактировать с людьми. Вакцинация в Белоруссии будет
проводиться исключительно в добровольном порядке.
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