“Спутник V”: Белоруссия пошла по стопам России в борьбе с коронавирусом

30.12.2020, 1:18, Разное

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Министерство здравоохранения России и

Российский фонд прямых инвестиций объявили о начале вакцинации населения

республики российской вакциной против коронавируса “Спутник V”.

Первая партия вакцины уже прибыла в Беларусь.

РФПИ совместно с партнерами ведет работу

для локализации производства вакцины “Спутник V” на территории

Белорусии. 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и

холдингом Белфармпром, на предприятиях которого осуществляется подготовка производственных

мощностей для выпуска готовой формы вакцины.

Первыми будут вакцинированы медицинские

работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии

приходится много контактировать с людьми. Вакцинация в Белоруссии будет

проводиться исключительно в добровольном порядке.