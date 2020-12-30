 

Московским предприятиям одобрили субсидий на 770 миллионов рублей

30.12.2020, 1:18, Разное
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Столичный предприятия, обеспечивающие занятость для порядка 30 тысяч человек, получат субсидии на приобретение оборудования и на подключение к инженерным сетям, а также на возмещение затрат по лизингу и договорам. Среди тех, кто получит эту поддержку – пищевые производства и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также производители высокотехнологичной продукции и многие другие.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что столичное правительство на регулярной основе занимается дополнением списка мер по поддержке бизнеса в городе. Он добавил, что те 36 предприятий, которые получат субсидий на почти 770 миллионов рублей, вносят значительный вклад в городскую экономику. В общей сложности они создают в Москве порядка 30 тысяч рабочих мест, а за 2019 год они перечислили в городскую казну почти семь миллиардов рублей в качестве налогов.

“В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства”, – заметил Владимир Ефимов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам. Общая сумма возмещенных затрат по этому пункту составила 607,9 миллиона. Еще 31,6 миллиона рублей были выплачены на возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования. 129,8 миллиона рублей ушли на компенсацию оплаты подключения к инженерным сетям.

В разговоре с корреспондентом “Дни.ру” доцент экономического факультета МГУ имени Ломоносова Магомет Яндиев отметил, что в качестве меры по поддержке бизнеса субсидии более привлекательный инструмент, нежели гранты. Применяются они уже давно и успели зарекомендовать себя.

“Это инструмент по решению каких-либо проблем”, – рассказал эксперт. Чаще всего, подчеркнул он, субсидии применяются для стимулирования.

“Это ложится в общую логику поддержки предпринимателей в условиях коронавируса”, – заключил Магомет Яндиев.

Отметим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер по поддержке бизнеса в столице. Речь идет о предоставлении предприятиям льгот и отсрочек платежей, особых условий кредитования, а также субсидий на приобретение оборудования.



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