В России с января вернут вытрезвители

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30.12.2020, 1:16, Новости дня
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Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон о создании в России системы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2021 года правоохранители смогут доставлять в специализированные заведения людей, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.

Вытрезвители в РФ откроют на базе государственно-частного партнерства.

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в ноябре говорил, что ночь в вытрезвителе будет в среднем стоить 1,5 тыс. руб. (около 580 грн). Конкретную цену будет устанавливать каждый регион.

Вытрезвители в России не существуют с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации, писало ТАСС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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