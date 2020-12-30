Sony разрабатывает видеодатчик нового поколения

30.12.2020, 1:04, Новости дня

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Как сообщает источник, компания Sony приступила к созданию очень мощных датчиков изображения, аналогов которым нет на рынке электронных гаджетов. К работе также привлечены специалисты из китайской компании OPPO.

По мнению экспертов, датчик вскоре будет представлен публике. Известно также, что он получит название IMX789 и придет на смену нынешнему датчику IMX689.

Последний, напомним, работает по технологии Quad Bayer и позволяет получить изображения на 48 Мп. Новое устройство, скорее всего, сможет увеличить данный показатель до 64 Мп или даже до 108 Мп. Предполагается, что первыми такие датчики получат смартфоны OPPO Find X3. В гаджете также будет использован процессор Qualcomm Snapdragon.