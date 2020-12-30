В РФ продают эксклюзивные наушники за 7 миллионов рублей

30.12.2020, 1:04, Новости дня

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Российская компания Caviar выпустила очередные эксклюзивные гаджеты. Речь идет о наушниках Apple AirPods Max, которые тюнинговали российские специалисты, и флагманской модели смартфона.

Корпус современных наушников они отделали крокодиловой кожей и золотом 750 пробы. В результате получится очень дорогое устройство, за которое продавец просит семь миллионов рублей.

Сами по себе наушники данной модели стоят недешево. В РФ их можно купить почти за 63 тысячи рублей. Также Caviar прелагает отделанный золотом смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, на ценнике которого красуется число 5 000 000 рублей, и эксклюзивную игровую консоль PlayStation 5, тоже отделанную дорогими материалами и золотом.