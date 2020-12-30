 

В РФ объяснили ограничения поставок «Спутника V» в США и Европу

30.12.2020, 0:54, Новости дня
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Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что вакцину удастся поставить в Венгрию. «Сербия – также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно», – добавил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка.

Ранее сообщалось, что в Аргентине начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.



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