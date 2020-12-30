 

Минобороны рассказало о ходе модернизации Вооруженных сил

30.12.2020, 0:54, Новости дня
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Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал о планах, касающихся ударных беспилотников, лазерных комплексов, МБР «Сармат», гиперзвуковых ракет «Циркон», истребителей Су-57, танков «Армата» и АПЛ «Борей-А».

Как сообщил Криворучко в интервью газете «Красная звезда», создание российских малогабаритных боеприпасов для ударных беспилотников практически завершено, их опытные образцы проходят обкатку в войсках, а серийное производство начнется в 2021 году. Он также сообщил, что завершается создание российских беспилотных комплексов, которые смогут летать роем во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами. Кроме того, создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами.

Россия планирует завершить испытания ракетной системы С-500 и принять ее на вооружение в 2021 году. В ближайшее время выйдет на летные испытания и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Ракеты «Циркон» начнут серийно поставляться в российскую армию в 2022 году, передает ТАСС.

Минобороны планирует увеличить поставки авиатехники в войска, в частности спланированы дополнительные закупки перспективных истребителей Су-57. Криворучко также сообщил, что серийное производство перспективной техники, в том числе танка Т-14 и БМП Т-15 на тяжелой гусеничной платформе «Армата», начнется до завершения всех этапов их испытаний. Идет строительство четырех атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А», «еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта».

Напомним, в России испытания и сдача военной техники приурочены к Новому году. В декабре 2020 года стартовала с космодрома Плесецк ракета-носитель «Ангара» версии А5В; в Баренцевом море фрегат «Адмирал Горшков» отстрелил очередную гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон»; АПЛ «Владимир Мономах» в Охотском море отстрелялся сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава»; модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» в Японском море испытал новое оружие, состоялась церемония передачи в состав ВМФ второго большого десантного корабля проекта 11711 «Петр Моргунов», в состав Тихоокеанского флота приняли новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».



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