В Подмосковье горит трехэтажный ресторан

30.12.2020, 0:24, Разное

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На улице Кирова в подмосковных Люберцах горит трехэтажный ресторан “Дюшес”, передает Life.ru. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Сообщается, что в заведении гуляла свадьба. Возгорание произошло в мансарде ресторана. Всех посетителей удалось оперативно эвакуировать. Данных о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают бороться с огнем.